الخارجية الروسية: “داعش” يدرب مسلحين من روسيا في أفغانستان

صرح مدير دائرة آسيا الثانية بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، اليوم، بأن مسلحي تنظيم “داعش” يتجمعون في شمال أفغانستان على مشارف آسيا الوسطى، وقد وصل عددهم إلى 3.5 ألف عنصر.

وقال كابولوف، في مؤتمر دولي حول أفغانستان، افتتح في موسكو، اليوم الخميس، إن “هناك يدا خفية تدفع عناصر من “داعش” إلى التجمع على الحدود الشمالية لأفغانستان، وهم لا يشتبكون أبدا مع القوات الأجنبية أو مع القوات الحكومية الأفغانية”.

وتابع قائلًا إن “عددا من مراكز تدريب “داعش” يقوم بتدريب المسلحين من آسيا الوسطى وبعض مناطق روسيا. اللغة الروسية هي لغة التدريس والتواصل في هذه المعسكرات”.

وأكد على أن المدربين في المعسكرات المذكورة لهم أصول مختلفة، ومن بينهم عرب وباكستانيون يحملون جوازات سفر أمريكية وبريطانية.

المصدر: sputnik