«البنتاغون»: صواريخ روسية حلقت على بعد أميال قليلة من طائرة أمريكية

أعلن وزير الدفاع الامريكي اشتون كارتر، أن الولايات المتحدة لم تتلق تحذيرات بشأن الضربات بصواريخ كروز الروسية على مواقع تنظيم “داعش” في سورية، وأن الصواريخ مرت على مسافة خطيرة من طائرة أمريكية بدون طيار.

وقال كارتر: “إنهم أطلقوا صورايخ كروز من سفن روسية في بحر قزوين دون سابق إنذار، وقد حلقت الصواريخ على بعد أميال قليلة من إحدى الطائرات بدون طيار الأمريكية”.

وأعلن عن رغبة حكومته في التوصل لاتفاق مع موسكو لضمان عدم تضارب حركة الطائرات فوق سورية.

وأكد كارتر، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، استمرار واشنطن في تقديم الدعم “للمعارضة السورية المعتدلة”.

وأضاف أن الولايات المتحدة “لا تعتقد أن تصرفات روسيا في سوريا تصرف الانتباه عن الأحداث في أوكرانيا”.

وكان قد قال رئيس مديرية العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الفريق أول اندريه كارتابولوف، في وقت سابق، أن روسيا اتفقت على توجيه ضربات بصواريخ كروز على أهداف في سورية مع شركائها، مشيرا إلى أنه تم بنجاح إصابة جميع المواقع المحددة (مواقع داعش).

المصدر: sputnik