اتحاد الكرة لـ في الجول: الأهلي يفسخ تعاقده مع جدو وعبد الفضيل ويقيد ربيعة وحجازي

أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن الأهلي قام بفسخ تعاقد الثنائي شريف عبد الفضيل ومحمد ناجي جدو لاعبي الفريق وقيد الثنائي رامي ربيعة وأحمد حجازي.

وكان الأهلي قد تعاقد مع رامي ربيعة وأحمد حجازي إلا أنه فشل في قيدهما.

وقال ثروت سويلم لـFilGoal.com "الأهلي قام بفسخ تعاقده مع شريف عبد الفضيل ومحمد ناجي جدو كما سلم لجنة شؤون اللاعبين قيمة الموسم الأول لكل لاعب".

وأضاف "وقام بعدها بقيد الثنائي أحمد حجازي ورامي ربيعة".

بذلك يصبح الثنائي رامي ربيعة وأحمد حجازي جاهزين للمشاركة مع الأهلي في مباراة السوبر يوم 15 أكتوبر المقبل أمام الزمالك.