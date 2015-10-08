الأهلي لـ في الجول: المماطلة سبب فسخ تعاقدنا مع جدو وعبد الفضيل.. لن نكرر ما حدث في نهائي الكأس

أكد محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي أن ناديه قد حاول إنهاء مسألة شريف عبد الفضيل وجدو بشكل ودي إلا أن مماطلة الثنائي هي ما تسببت في فسخ التعاقد من طرف واحد كما حدث.

وكان ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة قد أعلن أن الأهلي قد فسخ تعاقده مع عبد الفضيل وجدو بعد أن دفع راتب موسم لكل منهما.

وقال عبد الوهاب لـFilGoal.com "ذهبنا لاتحاد الكرة وسددنا راتب عام من عقدي شريف عبد الفضيل وجدو وفسخنا التعاقد، وقمنا بقيد رامي ربيعة وأحمد حجازي".

وتابع "لم يكن أمامنا حلا سوى هذا، حاولنا أن ننهيه بشكل ودي لكن حدثت مماطلة وممانعة من اللاعبين وتفاوضنا معهما لمدة شهر ونصف دون جدوى".

وأضاف "كلا من اللاعبين أرادوا الحصول على العقد كاملا وهو أمر صعب أن ندفع راتب تعاقد كامل وللاعبين لن يلعبا.. جدو وشريف أولادنا لكننا كنا في حاجة لقيد ربيعة وحجازي".

وأردف "تحدثنا معهم أكثر من مرة ولكن كان هناك إصرار غريب، حتى أنني أتيت لجدو بعرض من الانتاج الحربي لكنه رفض".

خطأ نهائي الكأس

"هذه المشكلة حرمتنا من لاعبين هما قلبي دفاع منتخب مصر في نهائي الكأس ولم نستطع الاستعانة بهم على الرغم من حاجتنا لهم".

"كان يجب ألا يتكرر هذا الأمر في مباراة السوبر".