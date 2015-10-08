شريف عبد الفضيل يدرس اللجوء للفيفا بعد فسخ عقده مع الأهلي

يدرس شريف عبد الفضيل مدافع الأهلي اللجوء للاتحاد الدولي بعد أن قام الأهلي بفسخ تعاقده معه هو ومحمد ناجي جدو من أجل قيد الثنائي رامي ربيعة وأحمد حجازي.

وكان ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة قد أعلن أن الأهلي قد فسخ تعاقده مع عبد الفضيل وجدو بعد أن دفع راتب موسم لكل منهما.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com "شريف سيجتمع مع شقيقه ووكيل أعماله نبيل عبد الفضيل للرد على الموقف الذي اتخذه الأهلي والذي أصاب اللاعب بصدمة".

وأضاف "لم يتفاوض معه أحدا كما أنه رفض حل فسخ التعاقد مقابل الحصول على راتب عام كما تنص اللوائح في مصر لأن لوائح الاتحاد الدولي تنص على الحصول على راتب العقد كاملا وبالتالي فهو يدرس اللجوء للفيفا".

الأهلي كان قد جدد عقده مع شريف عبد الفضيل قبل نهاية الموسم لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم الجديد قبل أن يستقر على رحيله مع جدو لقيد رامي ربيعة وأحمد حجازي.