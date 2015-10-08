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مقتل 50 شخصًا في قصف استهدف حفل زفاف باليمن

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مقتل 50 شخصًا في قصف استهدف حفل زفاف باليمن مقتل 50 شخصًا في قصف استهدف حفل زفاف باليمن

أرشيفية

قتل 51 شخصًا -على الأقل- في قصف استهدف حفل زفاف في سنبان جنوب صنعاء، الخميس، بينما أعلن التحالف عن سيطرته على مدينة ذباب الواقعة على البحر الأحمر شمال باب المندب،  حسبما جاء بموقع روسيا اليوم.

وأكد  مصدر طبي لشبكة  ”فرانس برس”  في وقت سابق اليوم أن 26 شخصًا قتلوا وأصيب 38 آخرين في هذا الحادث.

ونقلت عن شهود عيان قولهم إن هجوم شنه طيران التحالف العربي استهدف منزلا كان يجري فيه حفل زفاف، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وتدمير المنزل بشكل كامل.

من جهة أخرى، ذكرت مواقع يمنية أن قوات التحالف العربي المسنودة باللجان الشعبية والجيش اليمني تمكنت من تحرير مدينة ذباب الساحلية الواقعة على بعد 40 كيلومترا شمال باب المندب، كما تمت السيطرة على معسكر العمري شرق باب المندب.

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