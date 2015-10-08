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حياتو يتولى رئاسة الفيفا «مؤقتا» بعد إيقاف بلاتر

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حياتو يتولى رئاسة الفيفا «مؤقتا» بعد إيقاف بلاتر حياتو يتولى رئاسة الفيفا «مؤقتا» بعد إيقاف بلاتر

أرشيفية

تولي الكاميروني عيسى حياتو رئيس الاتحاد الفريقي لكرة القدم «كاف» رئاسة الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» خلفًا لجوزيف بلاتر بشكل مؤقت بسبب إيقاف الأخير.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن رئيس الكاف سيخلف بلاتر باعتباره أكبر نائب لرئيس الفيفا.

ونشرت وسائل إعلام أن أحد بنود لوائح الفيفا تنص على أنه إذا تنازل الرئيس أو منع من مباشرة مهام عمله يتولى النائب صاحب أطول فترة خدمة حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية التالية, وجدير بالذكر أن الجمعية العمومية المقبلة للفيفا ستكون يوم 26 فيراير المقبل.

بينما كشفت صحيفة “آس” الاسبانية أن انخيل ماريا فيلار رئيس الاتحاد الاسبانى لكرة القدم, سيتولى رئاسة الاتحاد الأوروبى “يويفا” بصفة مؤقتة, لحين انتهاء إيقاف الفرنسى ميشيل بلاتيني.

وأضافت الصحيفة الاسبانية أن فيلار النائب الأول لرئيس الاتحاد الأوروبى سيتولى مقعد الرئاسة ب` “يويفا”, ليكون أول إسبانى يتولى هذا المنصب.

وكشفت لجنة القيم التابعة للاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”, أن إيقاف الفرنسى ميشيل بلاتينى, رئيس الاتحاد الأوروبى لكرة القدم “يويفا”, اليوم الخميس, لن يؤثر على ترشحه فى الانتخابات القادمة لرئاسة “فيفا” المحدد لها 26 فبراير المقبل.

وكانت لجنة القيم بالفيفا قد فرضت عقوبة الإيقاف 90 يوما عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم على كل من السويسري جوزيف بلاتر رئيس الفيفا والفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا).

ا  ش  ا

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