«الزغبي»: الضربات الروسية أثبتت فعاليتها في القضاء على المنظمات الإرهابية بسوريا

أعلن وزير الإعلام السوري عمران الزعبي أن الضربات العسكرية الروسية أثبتت فعاليتها في القضاء على المنظمات الإرهابية في سوريا.

وقال في مقابلة أجرتها معه وكالة “سبوتنيك”: “حتى هذه اللحظة أثبتت العمليات العسكرية الروسية فعالية كبيرة…أولا لأنها ضربات جادة، ولأنها تستهدف المنظمات الإرهابية وفي مقدمتها “داعش”، وليست عملا استعراضيا، وليست محاولة لاحتواء “داعش”، وإطالة عمر الحرب على طريقة التحالف الأمريكي”.

وأَضاف “وأيضا النتائج الرقمية تدل على أن العمليات فاعلة خاصة في ظل هروب عشرات المسلحين من بعض المناطق وانكفائهم وتهريب عائلاتهم نحو الموصل أو مناطق الشمال السوري الأبعد”.

وردا على سؤال بشأن توفر أي معلومات حول الإصابات بين صفوف “داعش”، قال الزعبي “لا توجد لدينا معلومات عن إصابات بين قيادات “داعش”… وفيما يتعلق بالمعلومات والتفاصيل، فإنها بالحقيقة لدى غرف العمليات وهي من الأسرار العسكرية في الوقت الحالي، ويقدر الإعلان عنها بقدره، بمعنى آخر أنه عندما تكون هناك حاجة للإعلان سيكون هناك إعلان بالتأكيد…لكن هذا القرار يعتبر قرارا عسكريا وأمنيا”.

كما قال الزعبي إن الاعلام السوري الحربي هو بدون شك على تنسيق مع نظيره الروسي.

> وتابع قائلا إن هناك عمليات مشتركة وتبادل لحظي للمعلومات بين روسيا وسوريا في إطار التعاون لتحديد الأهداف.

> وأَضاف “وهذا على كل حال عمل ليس جديدا أو لم يحدث بمناسبة العمليات العسكرية الروسية في سوريا…فتاريخ العلاقات السورية الروسية ولاسيما في الجانب العسكري هو تاريخ عميق وكبير وفيه تعاون على أعلى المستويات”.

وحول تنسيق عمليات طيران التحالف الدولي وطيران روسيا في سوريا، قال الزعبي “لا بد من أن يكون هناك نوع من تبادل المعلومات خاصة في مسائل الطيران حتى لا يحدث أي احتكاك بين طيران التحالف والطيران الروسي في المنطقة، وهذا أمر طبيعي وبديهي، لكن هذا النوع من تبادل المعلومات لا يعتبر تعاونا في مجال مواجهة “داعش”…التعاون في مواجهة “داعش” يقتضي أكثر من مجرد تبادل معلومات لمنع حدوث الاحتكاك”.

المصدر : سبوتنيك