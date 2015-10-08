تأجيل إعادة محاكمة 11 متهمًا في مقتل اللواء نبيل فراج لجلسة 24 أكتوبر

قررت محكمة «جنايات الجيزة» المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الخميس، تأجيل إعادة محاكمة 11 متهمًا بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج، لجلسة 24 أكتوبر، لسماع باقي الشهود، وعرض بعض المتهمين على الطب الشرعي.

وأسندت النيابة إلى المتهمين؛ قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، الشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، إحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، مقاومة السلطات، حيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد، ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب في تنفيذ تلك الأغراض.