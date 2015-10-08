رسميًا.. السيسي يشهد توقيع صفقة حاملتي المروحيات «ميسترال» الفرنسية السبت المقبل

أكد سفير مصر لدى فرنسا إيهاب بدوي، إن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس سيبحث السبت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقاهرة، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسيشهد التوقيع على صفقة حاملتي المروحيات “ميسترال” التي تم الاعلان عنها في سبتمبر الماضي.

وأوضح بدوي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس عقب وصوله السبت إلى القاهرة حيث من المقرر أن يتم التباحث حول القضايا الاقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، لا سيما تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، فضلاً عن سبل استئناف عملية السلام في الشرق الاوسط في ضوء التصعيد الذي تشهده القدس والاراضي الفلسطينية، بحسب أنباء الشرق الأوسط

وأشار الدبلوماسي المصري إلى أنه سيتم خلال زيارة رئيس الوزراء الفرنسي، التوقيع على عدد من الاتفاقيات من بينها اتفاق تنفيذي بقيمة 40 مليون يورو لتمويل القرض الخاص بمشروع توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا الفوتوفولتية في مدينة “كوم أمبو” بالصعيد بقدرة 20 ميجاوات.

كما سيتم التوقيع على اتفاق منحة بقيمة 30 مليون يورو لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجال الزراعي بالإضافة الى اتفاق منحة للصندوق الاجتماعي للتنمية في مجالات التوظيف والتنمية في المناطق العشوائية بقيمة 15 مليون يورو، فضلا عن التوقيع على بروتوكول تفاهم بين شركة “او دي اف” الفرنسية بشأن التعاون الفني في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة المتجددة.

المصدر : سبوتنيك