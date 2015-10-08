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الإسكندرية تشارك بوفد فى احتفالات نصر أكتوبر المجيد باستاد الدفاع الجوى

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الإسكندرية تشارك بوفد فى احتفالات نصر أكتوبر المجيد باستاد الدفاع الجوى الإسكندرية تشارك بوفد فى احتفالات نصر أكتوبر المجيد باستاد الدفاع الجوى
تشارك الإسكندرية في إحتفالات الذكرى الـ42 لإنتصار 6 أكتوبر المجيد التي تنظمها القوات المسلحة لادخال الفرحة علي المواطنين في إستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، حيث تحرك صباح اليوم وفد من مواطني الإسكندرية وشباب جامعة الإسكندرية، من إستاد الإسكندرية بواسطة أتوبيسات مجهزة من قبل المحافظة لنقلهم من وإلي مكان الاحتفال، بحضور اللواء هاني عبد المقصود السكرتير العام، واللواء أحمد حجازي مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، و رؤساء الأحياء، وممثلي مديرية الشباب والرياضة.

وذكر اللواء هاني عبد المقصود أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ تم إرسال وفد قوامه 835 فرد من كافة أحياء الإسكندرية لحضور إحتفالية نصر أكتوبر المجيد التي تقيمها القوات المسلحة باستاد الدفاع الجوي ، وقامت المحافظة بتوفير أتوبيسات لنقل المشاركين في الاحتفال من وإلي مكان الحفل وذلك بإشراف وتنظيم الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ومديرية الشباب والرياضة وهيئة الطرق والكباري.

يذكر أنه تم عقد إجتماعين مسبقا للتجهيز والإعداد للمشاركة في حضور إلإحتفالية برئاسةهاني المسيري محافظ الإسكندرية وبحضور الأجهزة التنفيذية.

وتعد هذه هي المرة الأولي التى يكون فيها احتفالات 6 أكتوبر شعبي بمشاركة من المجتمع المدني ، ويتم اقامتها علي مدار خمسة أيام ، ويشارك في أحتفال وفود من جميع محافظات .

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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