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خصم 5 أيام من راتب مسئولى غياب و3 لمديرى مدارس فى الشرقية

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خصم 5 أيام من راتب مسئولى غياب و3 لمديرى مدارس فى الشرقية خصم 5 أيام من راتب مسئولى غياب و3 لمديرى مدارس فى الشرقية
أكد محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه يتابع يوميًا غياب الطلاب والمعلمين بشتى مدارس المحافظة بعد الخامسة مساء.

وأضاف وكيل الوزارة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن 191 مدرسة "ثانوى العام" يتم رصد الغياب فيها بشكل يومى ورفعه من الدفاتر الورقية لتسجيله على الحاسب الآلى، لافتا إلى أن من بين هذه المدارس 4 مدارس لم نتمكن من رصد غيابها وستتم متابعتها الأسبوع المقبل .

وأوضح حسام، منذ 4 أيام أحلت مديرى المدارس إلى التحقيق وخصمت 5 أيام من رواتب مسئولى الغياب و3 أيام من راتب مديرى المدارس.

وأوضح وكيل أول التعليم بالشرقية، أن مجموع درجات الثانوية العامة أصبح 420 درجة منهم 7 درجات للانتظام، و3 للسلوك وجار تفعيل الانضباط المدرسى.

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