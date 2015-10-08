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سكرتير عام مساعد محافظة الإسماعيلية يستقبل وفد الملتقى الشبابى الكورى

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سكرتير عام مساعد محافظة الإسماعيلية يستقبل وفد الملتقى الشبابى الكورى سكرتير عام مساعد محافظة الإسماعيلية يستقبل وفد الملتقى الشبابى الكورى
استقبل اللواء محسن حلمى، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اليوم، وفد الملتقى الشبابى الكورى الذى يزور برئاسة جيون داى كوى.

يضم الوفد 10 من الطلاب الكوريين و3 من وزارة الشباب والرياضة ويزور محافظة الإسماعيلية وقناة السويس الجديدة للتعرف على أهم معالم وتاريخ المحافظة السياحية باعتبارها مدينة الثقافة والحضارة وللتعرف على أهم المنشآت الشبابية والرياضية والملتقيات الدولية.

يأتى هذا فى إطار اتفاقيات التعاون المشترك بين مصر وكوريا وتبادل الوفود بين الجانبين، وفى ختام اللقاء أهدى السكرتير العام المساعد للمحافظة درع المحافظة لرئيس الوفد.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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