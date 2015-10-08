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بالصور.. 100 طالب من كفر الشيخ يشاركون فى احتفالات أكتوبر بالدفاع الجوى

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بالصور.. 100 طالب من كفر الشيخ يشاركون فى احتفالات أكتوبر بالدفاع الجوى بالصور.. 100 طالب من كفر الشيخ يشاركون فى احتفالات أكتوبر بالدفاع الجوى
توجه اليوم الخميس 100 من طلاب محافظة كفرالشيخ إلى استاد الدفاع الجوى للمشاركة فى احتفالات أكتوبر اليوم.

أكدت الدكتورة منى مصطفى وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ أنه تم التنسيق مع العقيد فاروق بركات المستشار العسكرى للمحافظة خلال لقاء بمديرية التربية والتعليم لمشاركة 100 طالب من طلاب مدارس محافظة كفر الشيخ في للمشاركة فى احتفاليات القوات المسلحة بالعيد الـ 42 لحرب أكنوبر المجيدة التي ستقام اليوم باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة .

وقال الدكتور أسامه حمدي محافظ كفر الشيخ أن 250 من أبناء محافظة كفر الشيخ توجهوا صباح اليوم الخميس لإستاد الدفاع الجوي للمشاركة في احتفالات السادس من أكتوبر منهم 100 طالب من التربية والتعليم .

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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