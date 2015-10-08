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مرشح حزب المؤتمر بالإسكندرية: أول طلب إحاطة بالبرلمان فلترة مصانع الدخيلة

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مرشح حزب المؤتمر بالإسكندرية: أول طلب إحاطة بالبرلمان فلترة مصانع الدخيلة مرشح حزب المؤتمر بالإسكندرية: أول طلب إحاطة بالبرلمان فلترة مصانع الدخيلة
قال عدلى خير الله عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر، والمرشح عن دائرة الدخيلة بالإسكندرية، إن أول طلب إحاطة سيتقدم به إذا فاز فاز فى مجلس النواب ، سيكون إصدار تشريع قانون لمعالجة البيئة بدائرة الدخيلة ينص على فلترة وتحويل المصانع الموجودة بها الى مصانع صديقة للبيئة ، وتعيين أبناء أهالى المنطقة و الأكثر تضررا ً من المصانع .

وقال خير الله فى تصريح له باليوم السابع ، إن دائرة الدخيلة تتركز أهم مشكلاتها على أنها منطقة صناعية موبوءة نظراً لعدم وجود معالجة بيئية للمصانع الموجودة بها مثل مصانع الحديد والصلب والأسمنت ومخازن الكربون الأسود والتى تتسبب فى احداث كارثة بيئية فى المنطقة وتتسبب فى اصابة العديد من اهالى المناطق بالأمراض المزمنة .

وأوضح خير الله أنه على الدولة تشريع القانون على أن تتضمن مواده علاج الحالات المصابة من هذه الأمراض، بالإضافة إلى تعيين الشباب الموجودة بمحيط المصانع وهم أكثر المتضررين منها ، مشيرا الى ان معظم العمالة الموجودة بالمصانع تابعة لرؤساء مجالس الإدارات.

وأعلن خير الله عن تنظيم مؤتمر انتخابى له فى منطقة العجمى بالدخيلة بحضور رئيس حزب المؤتمر الربان عمر صميدة و مساعد رئيس الحزب و الأمين العام له.
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مصر 365