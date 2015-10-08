اللجنة العليا تخطر محافظ السويس ولجنة الانتخابات بحصر المخالفين

أرسلت عصر اليوم اللجنة العليا للانتخابات خطابًا رسميًا لديوان عام محافظة السويس واللجنة العامة الفرعية بالمحافظة للانتخابات تطالبهم بحصر المخالفين للدعاية الانتخابية مرفقة وموثقة بالصور لهذه الدعاية لاتخاذ قرارات ضد هؤلاء المرشحين.

طالب خطاب اللجنة من محافظ السويس بضرورة متابعة أى دعاية وحصرها بشكل دورى ومخاطبة اللجنة بشكل مستمر بأى مخالفات أو أعمال دعائية قبل الموعد المحدد الرسمى لذلك.

يذكر أن محافظة السويس ضمن المرحلة الثانية للانتخابات والتى ستجرى يومى 21 و22 نوفمبر المقبل وسوف تنطلق أعمال الدعاية طبقًا لجدول اللجنة العليا يوم 2 نوفمبر من نفس الشهر.

يذكر أن السويس بعد تعديلات الدوائر الانتخابية الاخيرة أصبحت دائرة واحدة بـ 4 نواب حيث تبلغ القوة التصويتية 402 ألف و945 ناخبًا طبقًا لاخر تعديل بانتخابات الرئاسة الماضية موزعة على جميع أحياء المحافظة الخمسة.