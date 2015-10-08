إصدار اللائحة التنفيذية لترخيص التوك توك بالشرقية

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة الشرقية، اليوم برئاسة المحافظ الدكتور رضا عبدالسلام ، على صدور اللائحة التنفيذية لترخيص التوك توك وإعادة تقنين أوضاعه، وتكليف الصناعات النمطية بالمحافظةب اعداد اليفط الأمامية والخلفية للمركبة .

كان المحافظ أعلن فى في تصريح سابق لـ"اليوم السابع"حظر تسيير التوك توك في الشوارع الرئيسية بمختلف مدن المحافظة أو بين المدن أو بين القرى والمدن ويقتصر تسييرها على الطرق الفرعية الداخلية.

وأكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء وإدارة المرور وفروعها بمراكز المحافظة إستبعاد التوك توك من العمل والتحفظ عليه شهر في حالات مخالفة خط السير أو تغيير اللون دون الرجوع للوحدة المحلية ،او ثبوت معاملة الركاب معاملة سيئة أو زيادة التعريفة المقررة ، أو عدم سداد غرامات قيادة التوك توك بدون ترخيص ".