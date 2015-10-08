محافظ الشرقية يوجه الشباب بإنشاء شركات للنظافة

كلف الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، مدير الشئون القانونية بسرعة وضع صيغة قانونية لتشجيع الشباب فى إنشاء شركات نظافة بالمدن والقرى لرفع كفاءة النظافة بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة اليوم، وأعلن فيه البدء فى إجراء عمليات تقييم الأداء لرؤساء المراكز والمدن والوحدات القروية لمدة شهر، مشيرًا إلى أنه تم وضع عدة معايير لتقييم الأداء أولها مدى تنفيذ برنامج مشروعك لتمويل الشباب. وأوضح المحافظ وجود تباين واضح فى الأداء بخصوص البرنامج وبرهن على ذلك بقوله إن هناك ضعفًا بمشتول السوق ومنشأة أبو عمر ومنيا القمح.

ونبه محافظ الشرقية على ضرورة التدقيق فى المعلومات الخاصة بمبادرة مشروعك والتواصل المستمر مع رؤساء البنوك مباشرة، وأضاف أن معايير النظافة والتجميل وتطوير الميادين من خلال رجال الأعمال والجمعيات الأهلية.