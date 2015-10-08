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كورال أطفال ثقافة المنيا يحيى ذكرى انتصارات أكتوبر

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كورال أطفال ثقافة المنيا يحيى ذكرى انتصارات أكتوبر كورال أطفال ثقافة المنيا يحيى ذكرى انتصارات أكتوبر
قال بيان صادر عن قصر ثقافة المنيا، إن قصر ثقافة المنيا شارك فى الاحتفالات التى نظمتها جمعية نصر أكتوبر والشباب والرياضة لتكريم المحاربين القدامى بعنوان حوارات بمناسبة انتصارات السادس من أكتوبر تحت شعار القدوة بحضور الدكتور شعيب خلف وكيل وزارة الثقافة بالمنيا وعدد كبير من قيادات القوات المسلحة والقيادات التفيذية بالمحافظة وشارك كروال الأطفال التابع لقصر الثقافة فى الاحتفالات.

وقال اللواء عماد ربيع رئيس جمعية نصر أكتوبر، إن برنامج اليوم يتضمن عرض فيلم وثائقى عن حرب أكتوبر والإنجازات التى قامت بها جمعية نصر أكتوبر على مدار عام مضى وقد دعت الجمعية عددا من مقاتلى حرب أكتوبر من مختلف الرتب أبناء محافظة المنيا، لتكريمهم فى هذه الاحتفالية بتقديم درع وشهادة تقدير كما يتضمن برنامج الحفل على ثلاث قصص من قصص البطولات الأكتوبرية يرويها ثلاثة أبطال من أبطال أكتوبر، وذلك بحضور عدد كبير من تلاميذ المرحلة الإعدادية والثانوية لتعريفهم بأمجاد وبطولات حرب أكتوبر العظيمة.

أوضح الدكتور شعيب خلف مدير عام فرع ثقافة المنيا أن مشاركات الفرق الفنية التابعة للفرع تأتى فى إطار خطة الفرع والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الكاتب المسرحى محمد عبد الحافظ ناصف فى نشر الفنون الراقية فى مختلف المحافل الوطنية والقومية وقام بتقديم الحفل الشاعر عصام السنوسى.

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مصر 365