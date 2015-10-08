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المرصد السورى: معلومات عن اسقاط المعارضة لمروحية بريف حماة الشمالى

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المرصد السورى: معلومات عن اسقاط المعارضة لمروحية بريف حماة الشمالى المرصد السورى: معلومات عن اسقاط المعارضة لمروحية بريف حماة الشمالى
أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بأن الفصائل السورية المعارضة المقاتلة تمكنت اليوم الخميس من إصابة طائرة مروحية بريف حماة الشمالى ومعلومات عن سقوطها.

وقال المرصد فى بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه اليوم إن مقاتلى الفصائل تمكنوا من إصابة طائرة مروحية على الأقل فى سماء منطقة كفرنبودة بريف حماة الشمالي، ومعلومات عن سقوطها، دون أنباء عن مصير من كانوا على متن الطائرة.

وأشار المرصد إلى أن الاشتباكات العنيفة لاتزال مستمرة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المقاتلة والاسلامية من جهة اخرى فى منطقة المنصورة وقرية البحصة بسهل الغاب بريف حماه الشمالى الغربي، ما ادى لمقتل عنصر من قوات النظام.

ولفت إلى أن الكتائب المقاتلة أعطبت بصاروخ موجه الية لقوات النظام بأطراف قرية معان فى ريف حماه الشمالى الشرقي، ايضا فتحت الفصائل المقاتلة نيران رشاشاتها الثقيلة على تمركزات لقوات النظام بأطراف بلدة مورك وأنباء عن خسائر بشرية فى صفوف قوات النظام والمسلحين الموالين لها، فى حين نفذ الطيران الحربى الروسى غارة على مناطق فى بلدة كفرنبودة بريف حماه الشمالى الغربي، ترافق مع قصف قوات النظام على مناطق فى البلدة.
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مصر 365