أمين الجامعة العربية يحذر من خطورة التصعيد الإسرائيلى بالقدس المحتلة

حذر الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية من خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى ومدينة القدس والضفة الغربية من انتهاكات وتصعيد مستمر في الاعتداءات على أبناء الشعب الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنين، الأمر الذي ينذر بتفاقم الأوضاع في المنطقة برمتها، وسط عجز وصمت من المجتمع الدولى إزاء هذه الجرائم.

واعتبر الأمين العام ما يتعرض له الشعب الفلسطينى من قمع وحرق للمنازل واعتقالات تعسفية ومنع من إقامة الشعائر الدينية يشكل انتهاكا صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقانون الدولي الإنسانى ومواثيق حقوق الإنسان، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل مسئولياتهما فى التصدى للممارسات العدوانية والعنصرية الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطينى.

بالصور.. الضفة تنتفض ضد الاحتلال.. تصاعد وتيرة الاشتباكات.. مسئول إسرائيلى يدعو المستوطنين لحمل "السلاح" ضد الفلسطينيين.. و"المستعربون" يندسون وسط المظاهرات.. وحماس تجبر الفصائل بضبط النفس

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