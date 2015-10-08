الضفة تشتعل.. وحماس تطالب الفصائل فى غزة بضبط النفس مع إسرائيل

فى الوقت الذى تشهد فيه جميع مناطق الضفة الغربية ما يشبه حالة انتفاضة عارمة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلى، دعت حركة "حماس" جميع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة بضبط النفس وعدم إطلاق الصواريخ على إسرائيل، حيث تفضل مساندة المواجهات فى الضفة والقدس من بعيد، دون إقحام غزة فى المشهد عبر إطلاق الصواريخ.

وكشف مصدر قيادى كبير فى أحد الفصائل الفلسطينية، اليوم الخميس، عن أن حركة حماس طالبت فى الاجتماع الذى عقد أول أمس فى مكتب حركة الجهاد الإسلامى بمدينة غزة، بضبط النفس حيال الأوضاع الجارية فى الضفة الغربية والقدس والإبقاء على مساندتها دون أى تدخل عسكرى من غزة.

ونقلت قناة "I 24" الإسرائيلية، عن المصدر قوله إن ممثل حركة حماس، إسماعيل رضوان، نقل رسالة من قيادته للفصائل بضبط النفس ومنع أى عناصر من إطلاق الصواريخ بشكل فردى أو رسمى، مبررا ذلك بأن إسرائيل ستستغل الفرصة لحرف الأنظار عما يجرى بالضفة والقدس للتصعيد فى قطاع غزة، وجر الفصائل لمعركة قصيرة، وبذلك يكون التدخل غير محسوب العواقب.

فيما كشفت مصادر أخرى أن حركة حماس نشرت قوات الضبط الميدانى فى مناطق غير حدودية يمكن إطلاق صواريخ متوسطة المدى منها، مثل صواريخ جراد، من بين المواقع التى نشرت فيها هذه التعزيزات هى مناطق الكرامة، وجباليا، وغيرها من المناطق الشمالية لقطاع غزة، وذكرت المصادر أن قوات الضبط الميدانى استطاعت فى الأيام الأربعة الأخيرة مصادرة نحو 6 صواريخ كانت مجهزة للإطلاق فى المناطق المذكورة.