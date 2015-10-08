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إصابة 4 إسرائيليين بينهم مجندة فى عملية طعن وسط تل أبيب

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إصابة 4 إسرائيليين بينهم مجندة فى عملية طعن وسط تل أبيب إصابة 4 إسرائيليين بينهم مجندة فى عملية طعن وسط تل أبيب
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن عملية الطعن أسفرت عن إصابة المجندة بجروح ما بين طفيفة ومتوسطة، بالإضافة إلى ثلاثة أشخاص آخرين بجروح طفيفة.

وأشارت إلى أن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية هرعت إلى المكان وأطلقت النار على منفذ العملية فأردته قتيلا، دون أن تكشف عن هويته.

كان فتى فلسطينى قد نفذ عملية طعن، فى وقت سابق اليوم، قرب مقر قيادة الشرطة الإسرائيلية شمال القدس، مما أسفر عن إصابة مستوطن يبلغ من العمر 25 عاما بجروح خطيرة تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية الفتى الذى يبلغ من العمر 15 عاما ويقطن من مخيم شعفاط فى القدس المحتلة.

وتزايدت عمليات طعن المستوطنين فى القدس المحتلة فى الفترة الأخيرة على خلفية تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك، ومحاولات فرض التقسيم الزمانى والمكانى على المسجد.

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مصر 365