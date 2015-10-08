النائب العام الإسباني يطالب بسجن ميسي 22 شهرا

بات من المنتظر أن يخضع الأرجنتيني ليونيل ميسي للمحاكمة برفقة والده بتهمة التهرب الضريبي والتي يتورط فيها خورخي ميسي.

وكانت النيابة الإسبانية قد طالبت يوم الثلاثاء بتبرئة ميسي مبينة تفهما أن اللاعب لم يكن على دراية بعملية التهرب الضريبي.

كما طالبت بحبس والده خورخي لمدة 18 شهرا بتهمة التهرب من دفع مبلغ قدره 4.1 ملايين يورو للضرائب.

لكن وفقا لصحيفة الباييس الإسبانية فإن القاضي في المحاكمة قد قبل دعوى النائب العام بحبس ميسي لمدة 22 شهرا.

ومن المنتظر أن يخضع الثنائي ليو وخورخي ميسي للمحاكمة في ثلاث جلسات وإن ثبت تورطهما سيتم سجنهما.