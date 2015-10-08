اجتماع تنسيقي بين وزارتي الخارجية والري للإعداد لاجتماع لجنة سد النهضة

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، صباح اليوم الخميس، الدكتور حسام الدين مغازى وزير الموارد المائية والري ووفد من خبراء وزارة الري، حيث عقدت جلسة محادثات مطولة تناولت مراجعة شاملة لخطة التعاون الثنائي مع دول حوض النيل الشقيقة من أجل تعزيز العلاقات المصرية معها بما يحقق مصالح الطرفين، كما استعرض الاجتماع الموقف الحالي لمسار المفاوضات الفنية الخاصة باللجنة الثلاثية المصرية / السودانية / الإثيوبية المعنية بإجراء الدراسات الخاصة بتأثيرات سد النهضة على دولتي المصب.

وفى تصريح للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن السيد وزير الموارد المائية والري قدم خلال الاجتماع عرضاً متكاملاً لمسار المحادثات الفنية في إطار أعمال اللجنة الثلاثية، وتم مناقشة الاستعداد للاجتماع القادم للجنة الثلاثية المقرر عقدها في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد اجتماع موسع خلال الأيام القادمة تشارك فيه جميع الجهات الوطنية المعنية بمتابعة الملف، وذلك فى إطار الاجتماعات الدورية التي تتم لاستكمال عملية الإعداد للمشاركة المصرية في اجتماعات اللجنة الثلاثية ، وبما يضمن شمولية التقييم ووضوح الرؤية بشأن الأهداف المطلوب تحقيقها.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى أن الاجتماع القادم للجنة الثلاثية يكتسب أهمية خاصة لكونه يأتي في أعقاب اللقاء الهام الذي جمع بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى “هايلا ماريام ديسالين” في نيويورك مؤخرا، والذي تم الاتفاق فيه على أهمية التعجيل بمسار الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة.