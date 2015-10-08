محاولة لاغتيال رئيس نادي النجم الساحلي التونسي في سوسة

(إفي): تعرض رئيس نادي النجم الرياضي الساحلي لكرة القدم والنائب في حركة نداء تونس رضا شرف الدين لمحاولة اغتيال بالرصاص اليوم الخميس في مدينة سوسة الساحلية، حسبما أفادت مصادر شرطية.

وأوضحت المصادر أن رجلا مجهولا أطلق سبع رصاصات نحو سيارة النائب البرلماني من داخل سيارة يقودها آخر، وذلك في الساعة 10:00 صباحا بتوقيت تونس اليوم.

وتمكن شرف الدين، الذي كان في طريقه إلى العمل، من الخروج من سيارته والهروب إلى مكتبه دون أن يصاب بأذى، وفقا لنفس المصدر الذي أضاف أن الشرطة بدأت عملية أمنية للعثور على الجناه وفتحت تحقيقا لمعرفة ما إذا كان الهجوم قد جاء لدوافع إرهابية أو لتصفية حسابات شخصية.

يشار إلى أن رضا شرف الدين هو عضو في حزب (نداء تونس) الذي يتمتع بأغلبية في الائتلاف الحكومي الحالي في البلد العربي، وهو أيضا رئيس نادي النجم الرياضي الساحلي الذي تأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم حيث يواجه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

وشهدت تونس خلال العام الجاري هجومين إرهابيين، أحدهما في مدينة سوسة وراح ضحيته 60 سائحا أجنبيا.

وعلى مدار السنوات الأربعة التي أعقبت الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي، تعرض زعيمان سياسيان للاغتيال خلال تلك الفترة.