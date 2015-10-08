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البنك المركزي : استقرار المعدل السنوي للتضخم عند 5.55% نهاية سبتمبر الماضي

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البنك المركزي : استقرار المعدل السنوي للتضخم عند 5.55% نهاية سبتمبر الماضي البنك المركزي : استقرار المعدل السنوي للتضخم عند 5.55% نهاية سبتمبر الماضي

البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، استقرار المعدل السنوي للتضخم العام وفقا لمؤشراته عند مستوى 5.55 % بنهاية شهر سبتمبر الماضي.

وأضاف البنك – فى بيان – أن معدل التضخم الأساسي سجل معدلا شهريا قدره 0.79 % فى سبتمبر الماضي مقابل معدلا سالبا قدره 0.23 % فى أغسطس السابق له.

ووضع البنك المركزي مؤشرا خاصا لقياس التضخم بناء على تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلا أنه استبعد منه بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة وهي الخضروات والفاكهة بالإضافة إلى السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريا.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد اعلن فى وقت سابق عن ارتفاع معدل التضخم الشهرى خلال سبتمبر الماضي بنحو 2.8 % مقارنة بشهر أغسطس السابق عليه ليسجل 172.2 نقطة مقابل 164.7 نقطة مشيرا إلى أنه أكبر ارتفاع تحقق منذ يوليو 2014 والذى بلغ فيه 3.6 %.

وأوضح أن معدل التضخم السنوى خلال الشهر الماضي بلغ 9.4 % مقارنة بشهر سبتمبر 2014.

أ ش أ

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