الإرهاق الذهني أصاب مورينيو ومبروك بقلم | حسن المستكاوي

قال فتحى مبروك إن هناك مؤامرة بعد الخروج من الكونفيدرالية.. ولم يكن ذلك تصريحا محترفا. ففى الواقع كانت هناك أخطاء فنية مشتركة بين اللاعبين وبين الجهاز. لكن الأخطاء الأكبر تتمثل فى عملية إدارة صفقات الفريق.. فتعاقد النادى مع أحمد حجازى وربيعة، قبل أن يحدد مصير «جدو» وعبدالفضيل، فحسب التصريحات والتقارير يظل قيد حجازى وربيعة مرتبطا برحيل «جدو» وعبدالفضيل. ثم كان التعاقد مع إيفونا وجون أنطوى، وهو ما يعنى اللعب برأسى حربة. وسبق أن لعب الأهلى لسنوات برأسى متعب وفلافيو إلا أن الفريق كان يملك مواهب وقدرات تدعم وتساند المهاجمين ومعهم مايسترو يدعى أبوتريكة يرى الملعب بنظرة واحدة، ويمرر بلمسة واحدة، وعنده خمسة أو ستة اختيارات للتمرير كلما تسلم الكرة.. لكن هذا لا يحدث الآن ولم يحدث مع أنطوى وإيفونا وهما يلعبان معا.. ثم هل تعاقد الأهلى مع هذين النجمين ليكون أحدهما بديلا للآخر ؟!

** فريق مثل الأهلى يحتاج خط وسط يبنى ويهاجم ويتقدم ويدافع أيضا. ويملك القدرة على تغيير إيقاع اللعب.. منذ عقد تقريبا انتهى زمن لاعب الوسط الذى يتحرك بالعرض، ويمرر بالعرض، ويجرى بالعرض. وانتهى زمن الوسط الذى يعد بارعا حين يستخلص الكرة. هو مطالب الآن بحرمان منافسه من استلام الكرة.. فأين الأهلى من ذلك وأين جناحاه المحلقان سواء كانا ظهيرين أو طرفى ملعب فى طريقة 4/2/2/2.. فكم كرة عرضية وصلت إلى أنطوى وإيفونا، علما بأن واحدة وصلت وسجل منها إيفونا هدفه الثانى؟

** تحدثنا كثيرا عن عمليات إدارة كرة القدم، وكيف أنها يجب أن تتسم بالاحترافية وهى براعة العمل ودقة توقيت القرارات، والرؤية فى القرار، وارتباط بعض القرارات باستراتيجية. بجانب الإبداع والابتكار، وكيفية التعامل مع الأزمات، فضلا عن كيفية إدارة اللعبة كصناعة فيها أرباح وخسائر..

** العالم الآخر يفعل ذلك لكنه يقع فى أخطاء ومنها الاستناد على النتيجة قبل المستوى، وذلك على الرغم من احترافيته العالية.. فقبل أن ينتهى عقده بفترة جدد تشيلسى مع مورينيو لأربع سنوات إضافية بعد فوزه بالدوري. وخسر الفريق 4 مباريات من 8 هذا الموسم. وتحدث مورينيو قبل أسبوع عن اللعب بالناشئين، محملا لاعبيه المسئولية، ثم بدأ يتحدث عن إقالته إذا أراد إبراموفيتش (الإقالة تكلف مالك تشيلسى 37 مليون إسترلينى) بينما يرى يوهان كرويف نجم هولندا ومدرب برشلونة الأسبق، أن مورينيو يعانى عقدة، فهو يضع نفسه دائما فى الصف الأول قبل لاعبيه، لأنه لم يعرف فى تاريخه كرياضى هتافات مائة ألف له ولذلك هو يرى نفسه الفريق، ويرى أن الفريق هو..!

** أما الإيطالى كابيللو مدرب إنجلترا السابق فقد رأى أن مورينيو أرهق لاعبيه ذهنيا على مدى 18 شهرا منذ توليه المسئولية.. وأعتقد أن الإرهاق الذهنى من الأسباب المعقولة لتراجع نتائج تشيلسى أكثر من العقدة التى يراها كرويف فى مورينيو.. وبما أن الحديث بدأ عن الأهلى فأظن أن فتحى مبروك أرهق ذهنيا بعد الخسارة أمام الزمالك، وهو ما ظهر فى تشكيل الفريق أمام أورلاندو.. وساهم الإعلام بشكل كبير، (أعترف أنى من هذا الإعلام) فى إرهاقه وتشتته حين رفعه إلى أعلى وهبط به إلى أسفل فى أسابيع.. والنصوص والتسجيلات تشهد على أصحابها.. الإرهاق الذهنى يمكن أن يصيب الجميع ومنهم المدربون فى بعض الأحيان !

نقلًا عن بوابة الشروق