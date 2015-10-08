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بالصور.. مبادرة نشر فكرة العمل التطوعي بين تلاميذ المدارس بأسوان

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بالصور.. مبادرة نشر فكرة العمل التطوعي بين تلاميذ المدارس بأسوان بالصور.. مبادرة نشر فكرة العمل التطوعي بين تلاميذ المدارس بأسوان

انطلقت اليوم الخميس أولى فعاليات مبادرة أنا طالب إيجابي بمدرسة محمد صلاح الدين الثانوية المشتركة بنصر النوبة والتى تنفذها جمعية حماة المستقبل بالنوبة تحت رعاية الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة و بالتنسيق مع الإدارة التعليمية وإدارة أوقاف نصر النوبة.

..وبدأت الحملة  بكلمات في طابور الصباح لشرح فكره المبادرة وأهدافها فى الدعوة لنبذ العنف داخل وخارج المدارس ونشر فكرة العمل التطوعي بين تلاميذ المدارس فيما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع.

وقال محمود عليان رئيس مجلس مدينة نصر النوبة ان هذه المبادرة  في اطار التفاعل المشترك بين مؤسسات المجتمع المدنى وبين المؤسسات الحكومية وأضاف انه فور عرض المبادرة من قبل مسؤلى جمعية حماة السلام رحبنا بها وقدمنا لهم العون اللازم وسوف نقوم بتعميم هذه المبادرة على جميع مدارس مركز ومدينة نصر النوبة.

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