للطلاب.. المذاكرة بصوت مرتفع أفضل وسيلة لتقوية الذاكرة ومقاومة النسيان

كشفت دراسة كندية حديثة عن السر الذى يساهم فى علاج مشاكل واضطرابات الذاكرة والحد من الإصابة بالنسيان، وذلك وفقاً لنتائج الأبحاث التى شملت 44 طالباً فى المرحلة الجامعية.

وأكدت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة مونتريال الكندية أن الأشخاص الذين يتحدثون إلى أنفسهم بصوتٍ عال أثناء المذاكرة أو عند قراءة كتاب، غالبا ما يتمتعون بذاكرة أقوى من الأشخاص الذين يفضلون العمل فى صمت.

وأوضح الباحثون أن الطلاب الذين قاموا بقراءة المقررات الدراسية بصوت عال وإلقائها على مسامع الآخرين وشرحها لهم، كانت ذاكرتهم أقوى وأفضل، وكما ساهم ذلك فى تحسين النتائج التى يحصلون عليها خلال الامتحانات، نظراً لأن الإنسان يستعين بأكثر من وسيلة لتخزين المعلومات، مثل الاعتماد على تحريك الشفتين وسماع الصوت وأيضاً شرح الكلام للآخرين.

ومن الوسائل الأخرى التى تساهم فى تقوية الذاكرة وتسهيل عملية استذكار المعلومات: مضغ العلك وتناول كمياه مياه كبيرة وتحريك الذراعين على شكل دوائر.

نشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Consciousness and Cognition"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السابع من شهر أكتوبر الجارى.