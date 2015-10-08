أخبار عاجلة

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد -
المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم -
أوروجواي أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات.. وهذا سعره -
مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
قناة السويس تحتفل بـ«يوم اليتيم» بمشاركة 1300 طفل -
مؤسس«بيقولك» لأسامة كمال: إطلاق خاصية التسجيل الصوتى بدلاً من الكتابة خلال أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عميد دار علوم القاهرة: 4 عضوات هيئة تدريس خلعن النقاب..وإيقاف الممتنعات

Google+ Print
عميد دار علوم القاهرة: 4 عضوات هيئة تدريس خلعن النقاب..وإيقاف الممتنعات عميد دار علوم القاهرة: 4 عضوات هيئة تدريس خلعن النقاب..وإيقاف الممتنعات
أكد الدكتور علاء رأفت، القائم بأعمال عميد دار علوم، أن الكلية تضم أستاذة واحدة منتقبة، و12 أخريات هيئة معاونة، مشيرا إلى أن الدكتورة "ن،أ" وافقت على خلع النقاب داخل المحاضرات بكامل إرادتها، فيما وافقت 4 من الهيئة المعاونة، من بينهن اثنتان وافقتا على خلع النقاب بالحرم الجامعى بأكمله، وليست المحاضرات فقط، لقناعتهما بقرار الجامعة.

وأضاف "رأفت"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ما حدث أمس بين الطلاب وأستاذة الشريعة والقانون أمر طبيعى ولا شىء به، فهى مناقشة بين الطلاب وأساتذتهم داخل المحاضرة، ومن حق الطلاب سؤال الدكتورة عن النقاب ولماذا تخلت عنه بالمحاضرة، كنوع من الحرية التى تكفلها الكلية بصفة خاصة والجامعة بصفة عامة.

وأوضح "رأفت" أن عضوات الهيئة المعاونة اللاتى رفضن رفع النقاب، والبالغ عددهن 7 منتقبات، رفضت الكلية دخولهن للمحاضرات تنفيذا لقرار الجامعة، حتى يتم تنفيذ القرار، وفى حالة عدم موافقتهن سيتم منعهن من إلقاء المحاضرات، لحين بت الجامعة فى أمرهن.

وأشار "رأفت" إلى أن خلع النقاب جائز وليس إثما، كما يظن الكثير، منتقدا من يهول الأمر بداعى الدين، مشيرا إلى أن قرار الجامعة جاء لتسهيل العملية التعليمية بين أساتذة الجامعة والطلاب.

- حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة يضع الجامعات الحكومية فى حرج..جابر نصار: لصالح العملية التعليمية.. "المنيا":فردى ولم يناقش بالأعلى للجامعات.. رئيس جامعة الأزهر: لايهمنى سوى الحجاب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365