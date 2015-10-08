رئيس الوزراء يوجه بمتابعة استخراج شهادات وفاة الحجاج المصريين بالسعودية

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه اليوم الخميس وزير الأوقاف على ضرورة استمرار متابعة أحوال جميع الحجاج المصريين، وبخاصة المصابين منهم فى حادث منى، وذلك حتى تمام شفائهم ووصولهم إلى أرض الوطن.

كما وجه رئيس الوزراء بضرورة متابعة شئون المتوفين منهم، لاستخراج شهادات الوفاة، فضلاً عن أحوال جميع المفقودين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الأوقاف اليوم، حيث أطلعه الوزير على ما ستقوم به الوزارة فى هذا الصدد.

كما عرض وزير الأوقاف خلال الاجتماع الاستعدادات الخاصة بتنظيم مؤتمر الأوقاف ١٤ و١٥ نوفمبر المقبل بمدينة الأقصر برعاية رئيس الوزراء بعنوان "رؤية الأئمة والعلماء لتجديد الخطاب الدينى وتفكيك الفكر المتطرف"، حيث أوضح أنه تم اختيار مدينة الاقصر لثلاثة أسباب وهي دعم السياحة وبعث رسالة للعالم بأن مصر بلد الأمن والاستقرار وفي ظل وجود المفتين والعلماء في هذه المنطقة الاثرية يكون هناك تاكيد على سماحة الاسلام وان اصحاب الرسول لم يدخلوا بلدا فيهدموا معبدا ولا يحطموا اثار ورد على داعش وامثالها التي تنهب الاثار وتغطى على جرائم النهب بتدمير تلك الاثار.

كما سلم وزير الأوقاف رئيس الوزراء نسخة من مشروع تطوير وتحسين أحوال الأئمة.