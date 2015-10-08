القبض على نشال عجوز تخصص في سرقة ركاب مطار القاهرة

نجحت مباحث مطار القاهرة الدولى فى ضبط نشال عجوز متخصص فى سرقة الركاب أمام صالات السفر والوصول مستغلًا فى ذلك سيارة فارهة .

وردت معلومات إلى اللواء طارق فتحى مدير أمن المطار بتردد أحد العناصر الخطرة في مجال النشل على المطار لسرقة المواطنين، ويدعى ” م م ع” والبالغ من العمر 74 عاما ، وكشفت المعلومات أن المتهم يستغل كبر سنه مستخدما إحدى أنواع السيارات الفارهة ” چيب شيروكى”، لسرقة المواطنين متظاهرًا بالإتكاء على عكاز، وطالبًا من أحد المواطنين مساعدته في الوصول إلي أحد الأماكن ثم قيامه بالوقوع أرضًا وعندها يتم نشل المواطنين والركاب الذين يساعدونه في النهوض.

وأوضح المصدر، أنه تم وضع خطة أمنية مُحكمة أشرف على تنفيذها العميد محمد صلاح رئيس مباحث المطار لضبط المتهم ، وتمكنت عناصر البحث الجنائي من ضبطه متلبسًا أثناء تنفيذ السرقة ، تم العثور بحوزته على 4 هواتف محمولة حديث حصيلة سرقته فى مدة لا تتجاوز ساعة واحدة بالاضافة إلى مبلغ مالى وعدد كبير من البطاقات والڤيزا كارت الخاصة بالمواطنين الذين قام بسرقتهم ، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة .