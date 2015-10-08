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مصر الأوليمبي يخطف تعادلا في الدقيقة الأخيرة من الصين

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مصر الأوليمبي يخطف تعادلا في الدقيقة الأخيرة من الصين مصر الأوليمبي يخطف تعادلا في الدقيقة الأخيرة من الصين

تعادل المصري مع نظيره الصيني بهدفين لكل فريق، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما صباح الخميس في الصين.

المنتخب المصري كان الباديء بالتسجيل عن طريق محمود حمد لاعب الإسماعيلي في الدقيقة الـ43، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفراعنة بهدف مقابل لا شيء.

في شوط المباراة الثاني ضغط أصحاب الأرض وأدركوا التعادل في الدقيقة الـ49 لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

الصين استمر في الضغط وفي الدقيقة الـ62 نجحوا في إدراك التعادل من خطأ فادح لمسعد عوض والدفاع.

الصينيون لم يتوقفوا عند ذلك وأضافوا الهدف الثاني في الدقيقة الـ69، لتصبح النتيجة تقدم الصين بهدفين مقابل هدف.

منتخب نجح في العودة باللقاء وأدرك هدف التعادل في الدقيقة الـ89 عن طريق حسين رجب.

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فيديو اليوم السابع

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