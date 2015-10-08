السفير الروسي بالرياض : الأولوية هي القضاء على «داعش»

أكد السفير الروسي لدى الرياض أوليغ أوزيروف، أن موسكو منفتحة على التشاور مع كل الأطراف، وأن الأولوية هي القضاء على “داعش”، مشيراً إلى أن الآخرين لديهم الهدف ذاته، “لكن روسيا تفعل ذلك بطريقة أكثر فعالية. والضربات الروسية مؤثرة، وتؤدي إلى إضعاف قدرات التنظيم”.

وأضاف الدبلوماسي الروسي خلال حوار مع صحيفة “الحياة” اللندنية، أن موسكو تتحفظ على الاعتداء على أي دولة من دون وجود قرار من مجلس الأمن الدولي. لا يمكن قصف دولة مستقلة وذات سيادة من دون وجود قرار من مجلس الأمن، يسمح بتوجيه أي ضربات، لذلك كان لدينا تحفظ واضح في سورية”.

وتابع، “نعتقد بأنه يجب أن يكون هناك أساس قانوني واضح للتدخل الخارجي، على غرار مماثل؛ نعرف أن التحالف في اليمن، جاء بناء على طلب من الحكومة اليمنية الشرعية وقرار مجلس الأمن. والأمر ذاته في سورية؛ فهناك دعوة من الشرعية ونحترم قرار مجلس الأمن، ومنفتحون على التعاون مع الأطراف الأخرى، لكن على أسس سليمة وقانونية”.

وأشار سفير روسيا لدى السعودية إلى أن “هناك عناصر إرهابية يقدر عددها بالآلاف من روسيا ومن الجمهوريات المستقلة عن الاتحاد السوفياتي، والإحصاءات تختلف، لكن ما سمعنا عنه أن هناك في حدود ألفي عنصر من روسيا وثلاثة آلاف من الجمهوريات. ويمكن أن يكون عددهم أقل أو أكثر، لكن في النهاية نحن لا نريد أن يعود هؤلاء إلى روسيا بعد تجربتهم في القتل والتدمير وقطع الرؤوس، وينشروا هذا الإرهاب في بلدنا”.

وأوضح أزويروف “نسعى إلى أن يكون الحل في سورية بطريقة سلمية، وبالجلوس إلى طاولة الحوار، وأكثر من مرة جمعنا ممثلي المعارضة السورية والوطنية والحكومة، ولكننا بالطبع نرفض مشاركة الإرهابيين في هذه الاجتماعات”.

ولفت السفير إلى ضرورة البدء في عملية سياسية واسعة بمشاركة كل القوى السياسية الوطنية لإيجاد صيغة سورية المستقبل، وهناك أساس قانوني، وهو “جنيف1″، وهناك اتفاق عالمي واسع تجاه هذه الفكرة، ليس روسيا هي من تختار، فمن يريد الحل السياسي سيحضر إلى الطاولة، أما من لا يريدون الحل السياسي فسيبقون في الخفاء، في الغابات وبين الجبال”.

وتابع، “القرار هو قرار الشعب السوري بالدرجة الأولى، من لا يريد العملية السياسية ويلجأ إلى الإرهاب سنحاربه؛ لأن هذا خطر على أمننا، وخطر على الجميع بمن فيهم السعودية والخليج. وفي ما يخص مصير القيادة السورية، فهناك خيارات عدة، ولكن هذه الخيارات هي خيارات الشعب السوري، ويجب ألا تتدخل فيها أي دولة؛ لأننا إذا سمحنا بذلك، فسيأتي آخرون ويتعاملون بالطريقة ذاتها إذا لم يعجبهم النظام القائم في دولة ما”.

المصدر : سبوتنيك