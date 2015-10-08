البورصة المصرية تربح 5.2 مليار جنيه بنهاية التعاملات

قفزت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملاتها، اليوم الخميس، مدعومة بعمليات شراء واسعة من المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والأفراد العرب، قابلها عمليات بيع من الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية.

وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 5.2 مليار جنيه ليصل إلى 452.5 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية نشطة بلغت 1.64 جنيه.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسى “إيجى إكس 30″ بنسبة 1.8% مسجلا 7491.67 نقطة، وهو أعلى مستوى فى 9 أسابيع، فيما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70″ بنسبة 1.76% إلى 398.49 نقطة.

وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقا؛ ليربح 1.22% منهيا الأسبوع عند مستوى 852.42 نقطة.

أ ش أ