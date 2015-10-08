القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه بالصف

ألقت مباحث الصف القبض على تشكيل عصابى من 3 عاطلين تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه، تحرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء مجدى عبد العال، مدير الإدارة العامة لمباحث بالجيزة، بإحالتهم للنيابة للتحقيق.

تلقى العميد عبد الحكيم سعد، مفتش الصف وأطفيح، إخطارًا من عدد من المواطنين بسرقة سياراتهم بطريق الإكراه من قبل 3 أشخاص بعد رفع السلاح فى وجوههم، وعلي الفور أمر بتكثيف التحريات، ونجح المقدم محمد عبد الشكور، رئيس مباحث الصف، فى التوصل لمرتكبى الواقعة.

وبإعداد الأكمنة تم القبض على المتهمين الثلاثة، وعثر معهم على بندقية خرطوش، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 5 وقائع سرقة بنفس الطريقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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