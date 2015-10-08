5 سنوات سجن لمبيض محارة خطف طفلة 7 سنوات وطلب فدية من أسرتها بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "أحمد.م.ع" 44 سنة مبيض محارة بالسجن 5 سنوات لاتهامه بخطف الطفلة المجنى عليها "مريم.م .ع" 7 سنوات لطلب فدية من أسرتها بدائرة قسم أول سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين طارق مختار حمودة، ومحمد أحمد عبد العزيز بأمانة سر طه حسين.

ترجع أحداث القضية بدائرة قسم أول سوهاج عندما تقدمت أسرة الطفلة ببلاغ إلى رئيس المباحث مفاده اختطاف ابنتها، وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة، حيث قام بانتظار الطفلة أمام مسكنها وقام بخطفها على دراجة بخارية وتوجه بها إلى أحد الأماكن وقام بتكميم فمها وطلب فدية من أسرتها قدرها 70 ألف جنيه، وتمكن رجال المباحث من تحرير الطفلة، والقبض على المتهم والذى اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.