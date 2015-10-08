أخبار عاجلة

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد -
المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم -
أوروجواي أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات.. وهذا سعره -
مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
قناة السويس تحتفل بـ«يوم اليتيم» بمشاركة 1300 طفل -
مؤسس«بيقولك» لأسامة كمال: إطلاق خاصية التسجيل الصوتى بدلاً من الكتابة خلال أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

5 سنوات سجن لمبيض محارة خطف طفلة 7 سنوات وطلب فدية من أسرتها بسوهاج

Google+ Print
5 سنوات سجن لمبيض محارة خطف طفلة 7 سنوات وطلب فدية من أسرتها بسوهاج 5 سنوات سجن لمبيض محارة خطف طفلة 7 سنوات وطلب فدية من أسرتها بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "أحمد.م.ع" 44 سنة مبيض محارة بالسجن 5 سنوات لاتهامه بخطف الطفلة المجنى عليها "مريم.م .ع" 7 سنوات لطلب فدية من أسرتها بدائرة قسم أول سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين طارق مختار حمودة، ومحمد أحمد عبد العزيز بأمانة سر طه حسين.

ترجع أحداث القضية بدائرة قسم أول سوهاج عندما تقدمت أسرة الطفلة ببلاغ إلى رئيس المباحث مفاده اختطاف ابنتها، وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة، حيث قام بانتظار الطفلة أمام مسكنها وقام بخطفها على دراجة بخارية وتوجه بها إلى أحد الأماكن وقام بتكميم فمها وطلب فدية من أسرتها قدرها 70 ألف جنيه، وتمكن رجال المباحث من تحرير الطفلة، والقبض على المتهم والذى اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365