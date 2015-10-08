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5 نوفمبر.. الحكم على 16 متهما بـ"أحداث عنف المعادى"

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5 نوفمبر.. الحكم على 16 متهما بـ"أحداث عنف المعادى" 5 نوفمبر.. الحكم على 16 متهما بـ"أحداث عنف المعادى"
حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، محاكمة 16 متهمًا بقضية أحداث العنف التى وقعت بمنطقة المعادى، والتى تعود وقائعها إلى الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، إلى جلسة 5 نوفمبر المقبل، للنطق بالحكم.

وكانت النيابة العامة بإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، على خلفية ضبطهم فى منطقة المعادى، عقب تنظيمهم لمسيرات معادية للنظام القائم، وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات التجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة، والإخلال بالنظام والأمن العام بالبلاد.

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