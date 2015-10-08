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سقوط نشّال عجوز يستخدم سيارة فارهة لسرقة المواطنين بمطار القاهرة

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سقوط نشّال عجوز يستخدم سيارة فارهة لسرقة المواطنين بمطار القاهرة سقوط نشّال عجوز يستخدم سيارة فارهة لسرقة المواطنين بمطار القاهرة
نجحت سلطات البحث الجنائى بمطار القاهرة الدولى فى ضبط أحد أخطر النشالين الذى يستغل كبر سنه فى سرقة الركاب والمواطنين أمام صالات السفر والوصول مستغلًا فى ذلك سيارة فارهة، وذلك فى إطار تنفيذ تعليمات اللواء طارق فتحى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار بضبط الإيقاع الأمنى بالمطار.

البداية كانت بوصول معلومات إلى اللواء عبد الناصر حامد مدير إدارة البحث الجنائى بتردد أحد العناصر الخطرة فى مجال النشل على المطار لسرقة المواطنين، ويدعى " م م ع" والبالغ من العمر 74 عاما.

وكشفت المعلومات أن المتهم يستغل كبر سنه مستخدما أحد أنواع السيارات الفارهة " چيب شيروكى"، لسرقة المواطنين متظاهرًا بالاتكاء على عكاز، ويطلب من أحد المواطنين مساعدته فى الوصول إلى أحد الأماكن ثم قيامه بالوقوع أرضًا وعندها يتم نشل المواطنين والركاب الذين يساعدونه فى النهوض.

وأوضح المصدر أنه تم وضع خطة أمنية مُحكمة أشرف على تنفيذها العميد محمد صلاح رئيس مباحث المطار لضبط المتهم من خلال إعداد أكمنة أمام صالات السفر والوصول لاستهداف النشال المحترف.

وتمكنت عناصر البحث الجنائى من ضبطه متلبسًا أثناء تنفيذ سيناريو السرقة، حيث تم العثور بحوزته على 4 تليفونات محمولة حديثة حصيلة سرقته فى مدة لا تتجاوز ساعة واحدة بالإضافة إلى مبلغ مالى وعدد كبير من البطاقات والڤيزا كارت الخاصة بالمواطنين الذين قام بسرقتهم.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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مصر 365