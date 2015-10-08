النيابة تأمر بتشكيل لجنة فنية لفحص فيديو هتك عاطل عرض طالب بمصر القديمة

أمر المستشار محمد حسين، رئيس نيابة مصر القديمة، اليوم الخميس، تشكيل لجنة فنية من هيئة الإذاعة والتليفزيون؛ لفحص الفيديو الفاضح الخاص بهتك عرض عاطل لطالب فى المرحلة الابتدائية لبيان مدى صحته، وعرض الضحية على الطب الشرعى لإثبات واقعة الاغتصاب.

وكشفت تحقيقات النيابة تقدم والد الطالب "أ.ر" 15 عامًا، فى المرحلة الإعدادية، ببلاغ يفيد نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، خاص بتعدى مجهول على نجله.

وعقب الحصول على إذن من النيابة العامة، تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة مصر القديمة من ضبط المتهم "ا.ا" 27 عامًا، داخل مسكنه، وبحوزته فلاشة تحتوى على عدد من الفيديوهات المسيئة لآخرين، وهاتف محمول و300 جنيه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وأدلى المجنى عليه بأقواله أمام النيابة، موضحًا أن المتهم استدرجه إلى منطقة اسطبل عنتر بالقرب من محطة مترو الزهراء، وأجبره على ممارسة الرذيلة معه، وتعدى عليه جنسيًا بالإكراه مستخدمًا سلاح أبيض "مطواة"، وأنه شعر بالحرج من إخبار أسرته لأن والديه منفصلين منذ فترة وهو يعيش وحيدًا مع جدته.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه اعتاد استدراج الأطفال والتعدى عليهم جنسيًا وأنه معتاد على تصوير ذلك بهاتفه المحمول، لكن عندما عطل منه الهاتف توجه لإصلاحه فى أحد المحلات، ومن هناك تسربت الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى.

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