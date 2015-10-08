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سقوط عامل بمقهى عرض على ضابط بشرطة السياحة كمية من الهيروين بشرم الشيخ

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سقوط عامل بمقهى عرض على ضابط بشرطة السياحة كمية من الهيروين بشرم الشيخ سقوط عامل بمقهى عرض على ضابط بشرطة السياحة كمية من الهيروين بشرم الشيخ
تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء أحمد مصطفى شاهين، وبإشراف اللواء علاء السباعى مدير مباحث الإدارة، من ضبط عامل فى مقهى سياحى بشرم الشيخ أثناء ترويجه الحشيش والهيروين على السائحين.

كان العقيد خالد المليجى رئيس مباحث سياحة جنوب سيناء تلقى إخطارًا بقيام أحد الأشخاص بمضايقة السائحين بخليج نعمة وعلى الفور قام المقدم وليد عابدين بوضع خطة لضبط ومعرفة المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات والخطة تقدم كل من المقدم محمود عبد الحميد والنقيب مصطفى خطاب والنقيب عصام سليمان رجال مباحث السياحة، من ضبط المتهم بخليج نعمة، حيث تقدم النقيب مصطفى خطاب فى اتجاه المتهم والذى قام الأخير بعرض المخدرات على الضابط، الذى لا يعلم المتهم هويته، بمقابل مالى وبعد فترة قصيرة، تم التحفظ على المتهم عقب إمساك القوة به، وبتفتيشه عثر على كمية من الهيروين داخل علبة سجائر.

وتبين أن المتهم يدعى "ب.ا" يعمل بأحد المقاهى السياحية بشرم الشيخ، وبمواجهته اعترف بما هو منسوب إليه، وأضاف أنه يقوم بالإلحاح على السائحين المارين فى الشارع لشراء المخدرات واصطحابهم إلى المقهى محل عمله، تم تحرير محضر بالواقعة وأرسل المتهم إلى النيابة للتحقيق.

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مصر 365