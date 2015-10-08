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تأجيل محاكمة 7 متهمين بـ"أحداث عنف الأزبكية" لجلسة 17 نوفمبر المقبل

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تأجيل محاكمة 7 متهمين بـ"أحداث عنف الأزبكية" لجلسة 17 نوفمبر المقبل تأجيل محاكمة 7 متهمين بـ"أحداث عنف الأزبكية" لجلسة 17 نوفمبر المقبل
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، تأجيل أولى جلسات محاكمة 7متهمين، بأحداث العنف التى وقعت بمنطقة الأزبكية فى يناير من العام الجارى، إلى جلسة 17 نوفمبر القادم، للاطلاع وطلبات الدفاع.

وكانت أسندت النيابة إلى المتهمين فى أمر الإحالة تهم: الاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، بهدف الإخلال بالأمن العام والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء وظائفهم، محدثين الإصابات بـ"مجدى عرفة" النقيب بقسم الأزبكية، نتاج استعمالهم للأسلحة البيضاء.

كما أسندت النيابة إليهم اتهامات استعراض القوة والتعدى على المنشآت العامة، وانتهاك حرمة الأشخاص، وإلحاق الضرر بهم والمساس بحريتهم، فضلًا عن كونهم حازوا وأحرزوا ألعابا نارية وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص والممتلكات.

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مصر 365