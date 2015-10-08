شاهد: الإخوان قتلوا اللواء نبيل فراج لإشاعة الفوضى بعد ثورة 30 يونيو

استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بطريق إسكندرية الصحراوى، برئاسة المستشار حسين قنديل، فى جلسة إعادة محاكمة المتهمين بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج، إلى شهادة علاء يونس ضابط الأمن الوطنى مجرى التحريات.

وقال الشاهد أمام هيئة المحكمة: "إنه بعد اقتحام قسم شرطة كرداسة وسيطرة الإخوان عليه بمشاركة الأهالى، وقتل معظم ضباطه عقب 30 يونيو، وأثناء محاولة قوات الأمن السيطرة على القسم ارتكب المتهمون التهم المنسوبة إليهم من إطلاق النار على اللواء الشهيد وغيرها من التهم".

وأضاف "الشاهد" "أنه لا يذكر أسماء كافة المتهمين وتفاصيل الواقعة، وذلك لكون الواقعة مر عليها فترة زمنية كبيرة، وأكد على أنه أدلى بكافة التفاصيل فى تحقيقات النيابة".

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب، وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض.

وأسندت لهم النيابة تهم قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل ضباط وأفراد شرطة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات ومتفجرات وتصنيعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة اتصالات بدون تصريح لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد.

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