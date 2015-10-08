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"جنايات الجيزة" تقضى بالمؤبد لـ10 متهمين بالتظاهر وحيازة أسلحة فى بولاق

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"جنايات الجيزة" تقضى بالمؤبد لـ10 متهمين بالتظاهر وحيازة أسلحة فى بولاق "جنايات الجيزة" تقضى بالمؤبد لـ10 متهمين بالتظاهر وحيازة أسلحة فى بولاق
قضت منذ قليل، محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، بمعاقبة 10 متهمين بالسجن المؤبد وإلزامهم بدفع المصاريف، وذلك غيابيًا، فى القضية رقم 1444 لسنة 2014 جنايات بولاق الدكرور، وذلك فى أولى جلسات محاكمتهم.

والمتهمون هم كل من: "خالد أحمد إسماعيل"، و"محمد أشرف"، و"كريم شلبى طه"، و"أحمد طه السيد"، و"أحمد على عبد الحميد"، و"حسن حسام الدين سعد"، و"محمد كمال"، و"رامى سيد حسنين"، و"عبد المجيد سيد عبد المجيد"، و"إمام فؤاد إمام".

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات التجمهر وحيازة أسلحة والتظاهر فى منطقة "بولاق الدكرور"، بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض عليهم، وقررت النيابة إخلاء سبيلهم على ذمة القضية، إلى أن قررت المحكمة إصدار حكمها اليوم.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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