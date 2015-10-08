التعليم العالى: عقد ورش عمل لإعادة مسار التعليم المفتوح ولا نية لإلغائه

قال الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى، أنه سيتم عمل ورش عمل ستعقد بشأن برنامج التعليم المفتوح لإعداد مساره وصياغته، وذلك بعد أن خرج عن مساره فى الفترة الماضية.

وأضاف الشيحى فى تصريحات صحفية على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة عين شمس، أن السبت الموافق 17 من الشهر الجارى سيشهد أول ورشة عمل خاصة بالتعليم المفتوح بدراسة متأنية للوصول لحلول قادرة على تصحيح المسار الخاص به.

وأكد وزير التعليم العالى، أنه لا نية لإلغاء برنامج التعليم المفتوح بل سيتم تصحيح مساره وإعادة صياغته عن طريق اللجنة المُشكلة من قبل الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف والذى أصدر تقريرا خاصا به وتم إحالته لجنة شئون التعليم والطلاب بوزارة التعليم العالى للبحث فى القرار.