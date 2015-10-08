بالصور.. وزير الأوقاف: إطلاق مؤتمر رؤية العلماء لتجديد الخطاب الدينى 14 نوفمبر

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه بعد لقاء رئيس الجمهورية أمس، التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، وعرض عليه جهود بعثة الحج حول تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية لمتابعة أحوال المصابين والمفقودين من الحجاج المصريين بالسعودية، مضيفًا أنه تواصل مع القنصل المصرى بجدة ورؤساء البعثات النوعية بإبلاغهم بتكليفات رئيس الجمهورية.

وأضاف فى تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، أنه عرض على المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تنظيم مؤتمر رؤية الأئمة والعلماء لتجديد الخطاب الدينى بالأقصر يوم 14 و15 نوفمبر المقبل وموافقة رئيس الوزراء على رعاية المؤتمر للتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان والتأكيد على سماحة الإسلام وعظمة الإسلام تجاه المعالم الأثرية.

وأوضح أن المؤتمر المقرر عقده بالأقصر، يأتى أيضا ردًا على "داعش" التى تدمر الآثار، لافتًا إلى أن هناك توجيهًا واضحًا لتطوير هيئة الأوقاف، موضحًا أنه سلم رئيس الوزراء مشروع تحسين أحوال الأئمة وهو مشروع طرح سابقًا على موقع وزارة الأوقاف ويتضمن تحسين الأوضاع المادية للائمة وتطبيق الخطة من 1 يناير 2016.



>