مصادر: السيسى يشهد توقيع اتفاقية شراء حاملتى الميسترال السبت المقبل

كشفت مصادر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيشهد توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجانب الفرنسى، بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، السبت المقبل.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن الاتفاقيات تتضمن توقيع اتفاقية شراء حاملتى الميسترال، و٣ اتفاقيات فى مجالات توليد الطاقة الكهربائية فى كوم أمبو، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المجال الزراعى، وتنمية الناطق العشوائية، فضلاً عن توقيع خطاب نوايا لتمويل قطاع الطاقة المتجددة، واتفاق تعاون بين شركة الكهرباء الفرنسية ووزارة الكهرباء المصرية.