للمرة الأولى.. إناث البجع تضع بيضها مرتين فى عام واحد بحديقة حيوان الجيزة

أعلنت حديقة حيوان الجيزة، التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أنه لأول مرة فى تاريخ حديقة الحيوان بالجيزة تضع إناث البجع الأبيض بيضها مرتين فى عام واحد، حيث فقس البيض فى يناير الماضى، ومرة أخرى فى يوليو وأغسطس من نفس العام.

وأكد الدكتور راجى فخرى، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، التابع للهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه يوجد بالحديقة 3 مجموعات تكاثر للبجع الأبيض، وفقس البجع الأبيض بشكل طبيعى بالحديقة أول مرة عام 2011 بعد تهيئة البيئة والتغذية المناسبتين للتكاثر، ويعد البجع الأبيض ثانى أكبر أنواع البجع، ووجه الشكر للأطباء والعاملين على جهودهم المبذولة ورعايتهم الفائقة لمجموعة البجع.

ويعد موسم تزاوج البجع الأبيض فى الربيع عادة، ويمكن أن يتزاوج طوال العام، وتضع الأنثى من 1-2 بيضة فى المرة وتتراوح فترة حضانة البيض بين 30-35 يوما.



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