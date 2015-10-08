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بالصور.. تخرج الدفعة الأولى لمقاتلات المقاومة الشعبية بغرب اليمن

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تخرجت اليوم الدفعة الأولى لمقاتلات يمنيات تابعات للمقاومة الشعبية غرب اليمن، وهى عبارة عن مجموعة من الجماعات المسلحة التى تم إنشاؤها فى عدة محافظات يمنية عقب انقلاب الحوثيين والأحداث السياسية الأخيرة التى أدت إلى انطلاق مقاتلات شعبيات للانضمام لصفوف المقاومة جنبًا إلى جنب مع الرجال.

وأظهرت الصور النساء وهن يحملن السلاح على استعداد للمقاومة، وتعتبر هذه الدفعة هى الأولى التى من المقرر أن تشارك فى الحرب الدائرة هناك على قدم وساق بين الحوثيين والمقاومة الشعبية، ولن تتوقف قوات المقاومة الشعبية عن تدريب دفعات جديدة من السيدات اليمنيات اللاتى انضممن مؤخرًا للحرب للمشاركة فى أحداث سيسجلها التاريخ، واخترن المشاركة المباشرة بالسلاح.

مجموعة من المقاتلات اليمنيات -اليوم السابع -10 -2015
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مجموعة من المقاتلات اليمنيات

صورة لمقاتلة يمنية ترتدى النقاب -اليوم السابع -10 -2015
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صورة لمقاتلة يمنية ترتدى النقاب

مقاتلات يحملن السلاح -اليوم السابع -10 -2015
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مقاتلات يحملن السلاح

مقاتلة فى حفل التخرج -اليوم السابع -10 -2015
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مقاتلة فى حفل التخرج

السلاح فى يد مقاتلة يمنية -اليوم السابع -10 -2015
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السلاح فى يد مقاتلة يمنية


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